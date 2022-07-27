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Фонд "Вернись живым" приобрел для ВСУ комплекс Bayraktar TB2
27.07.2022 11:00
Фонд "Вернись живым" приобрел украинским защитникам беспилотный авиационный комплекс Bayraktar TB2 общей стоимостью 16 502 450 долларов. Об этом фонд сообщает в Facebook.
Отмечается, что речь идет не просто о беспилотниках, а о полноценной автономной системе, в которую входят:
- система воздушной связи;
- мобильный комплекс наземного управления;
- наземный терминал передачи данных;
- система распознавания "свой-чужой";
- три ударных беспилотника;
- несколько десятков корректируемых авиационных боеприпасов;
- другое необходимое наземное оборудование и запасные части.
Благотворительный фонд отмечает, что подобный проект удалось реализовать впервые.
Теги: благотворительность, фонд, ВСУ, волонтеры, Bayraktar
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