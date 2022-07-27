На Тернопольщине псевдоволонтеры присвоили 2 млн гривен

27.07.2022 12:00

В Тернопольской области стражи порядка задержали мошенников, которые купили себе авто, ювелирные изделия, телефоны, валюту на пожертвования от населения. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Дело об обогащении псевдоволонтеров на пожертвованиях населения, которые они собирали якобы для нужд армии, передано в суд.

В незаконном использовании с целью получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи (часть 3 статьи 201-2 Уголовного кодекса Украины) подозреваются двое мужчин и жена одного из них.

Мужчины еще в начале войны начали собирать деньги в поддержку Вооруженных Сил Украины. Однако на собранные ими более 2 миллионов гривен решили купить авто и ценности для себя, а не для военных.

Мошенники приобрели для своего использования автомобили Range Rover и Audi Q5, мобильные телефоны, ювелирные изделия и другие материальные ценности.