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Опубликована карта "зернового коридора" в Черном море

28.07.2022 09:00
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Опубликована карта "зернового коридора" в Черном море

Одесская гидрографическая станция ODESA-NAVTEX опубликовала маршруты движения морских караванов, с помощью которых будут вывозить зерно из украинских портов, согласно стамбульским соглашениям. Об этом в среду, 27 июля, сообщает Думская.
По данным издания, в документе определены два фарватера движения, места формирования караванов и проверки судов.
В частности, указано, что фарватеры 200-метровой ширины будут открыты уже сегодня. Во главе караванов будут двигаться буксиры под украинскими флагами. По информации СМИ, безопасность судов будут обеспечивать турецкие фрегаты Йылдирим и Фатих.
Экипажи призывают быть особо внимательными, в том числе из-за дрейфующих мин.



Теги: карта, экспорт, Черное море, зерно, маршрут
 
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