Турецкая компания передаст "польский" Bayraktar Украине бесплатно

28.07.2022 16:00

Турецкая компания Baykar Makina передаст "польский" Bayraktar Украине бесплатно, а собранные в Польше средства на беспилотник, будут потрачены на гуманитарные проекты в Украине. Об этом сообщил в Фейсбуке инициатор акции по сбору в Польше средств на Bayraktar Украине журналист Славомир Сераковский.

"Великолепная новость! Наша помощь удваивается", – написал Сераковский после переговоров с турецкой и украинской сторонами.

В сообщение он добавил копию документа, полученного от производителя БПЛА Bayraktar TB2. В письме подчеркивается, что турецкая компания "впечатлена тем, что в акции приняли участие сотни тысяч поляков".

"Мы хотим быть частью этого человеческого жеста солидарности и делаем предложение. В рамках вашей акции, мы бесплатно передадим украинцам беспилотник Bayraktar TB2, чтобы они лучше защищали свою Родину",– говорится в сообщении Baykar Makina.