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"Укрпочта" начала продажу марки, посвященной "тракторным войскам"
"Укрпочта" ко Дню украинской государственности выпустила в обращение четвертую почтовую военную марку под названием "Добрый вечер, мы из Украины". Об этом сообщает пресс-служба "Укрпочты".
"На почтовой марке "Добрый вечер, мы из Украины!" воспроизведены реальные события, которые имели место на Николаевщине и в других регионах, когда украинские крестьяне без оружия забирали российскую технику, помогая ВСУ бороться за победу. Эта марка так же, как и ее предшественницы, показывает несокрушимость, бесстрашие и изобретательность украинцев, которыми сегодня увлекается весь мир", - говорится в сообщении.
Марка напечатана тиражом 5 миллионов экземпляров. Среди них 3 миллиона — с номиналом М (эквивалент 18 грн) для оплаты почтовых отправлений внутри страны. Еще 2 млн — с номиналом W (эквивалент 1,5 доллара), предназначенный для оплаты международной почтовой корреспонденции.
"Укрпочта" также выпустила листовку, конверт первого дня, художественный конверт и мерч. Приобрести марку и другую продукцию по этой теме можно 28 июля во всех отделениях почты, в том числе и в селах, а также онлайн:
- в филателистическом магазине "Укрпочты";
- в маркетплейсах Kasta, Prom и Rozetka;
- на международных площадках eBay и Amazon.
Теги: война, продажа, Укрпошта, марка
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