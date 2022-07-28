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В Херсоне взорвали авто с двумя полицейскими-коллаборантами

28.07.2022 08:00
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В Херсоне взорвали авто с двумя полицейскими-коллаборантами

В оккупированном Херсоне взорвали автомобиль, в котором находились двое сотрудников так называемой "полиции", по данным разведки, один из них погиб. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны в Telegram.
По информации российских медиа, самодельное взрывное устройство, начиненное "гайками и болтами", сработало на пути обычного маршрута машины. В авто находились двое патрульных-коллаборантов.
По данным ГУР МОУ, подрыв автомобиля так называемой "полиции" в Херсоне – дело рук движения сопротивления.



Теги: Херсон, взрыв, полицейский, коллаборационизм
 
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