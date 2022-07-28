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В оккупированной Горловке взорвался вражеский склад боеприпасов

28.07.2022 11:00
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В оккупированной Горловке взорвался вражеский склад боеприпасов

ВСУ нанесли огневой удар по военному объекту в оккупированной Горловке. Об этом сообщают пользователи соцсетей.
По предварительной информации, горит Горловский машиностроительный завод, на территории которого находились б/к россиян.
В свою очередь так называемый «мэр» Горловки Иван Приходько в своем Тelegram-канале заявил, что горит ГРП (газорегуляторный пункт) машзавода.



Теги: Донбасс, Горловка, машиностроение, взрыв, завод
 
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