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НАПК запустило чат-бот для абитуриентов "Поступление без взяток"
29.07.2022 17:00
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) продолжает работать над обеспечением прозрачности и добродетели вступительной кампании 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба агенства.
НАПК в сотрудничестве с Ассоциацией юридических клиник Украины создали информационный чат-бот «Поступление без взяток» (@VstupBezHabarivBot).
Он поможет абитуриентам и их родителям разобраться с возможными коррупционными рисками, а также быстро и легко сообщить о коррупции.
Кроме того, чат-бот имеет функционал для антикоррупционных уполномоченных учреждений высшего образования и поможет быстро найти детальное описание коррупционных рисков и меры по их минимизации.
Платформа чат-бота размещена в Telegram, что делает его легким в использовании.
Теги: коррупция, абитуриент, чат-бот
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