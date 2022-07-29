Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Полиция открыла более 300 дел о злоупотреблениях с гумпомощью

29.07.2022 11:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Полиция открыла более 300 дел о злоупотреблениях с гумпомощью

Полицейские открыли 320 уголовных производств о мошенничеству и злоупотреблениях с гуманитарной помощью – как на нужды ВСУ, так и для переселенцев. Об этом в эфире украинских телеканалов сказал глава Национальной полиции Игорь Клименко, передает Укринформ.
«НПУ начала 320 уголовных производств именно по этим вопросам. И это много, потому что мы имеем в виду не только обеспечение гуманитарной или благотворительной помощью ВСУ, но и переселенцев. И 43 человека уже получили подозрения, несколько дел мы направили в суд. Думаю, что в ближайшее время будет справедливо решение по таким людям», - рассказал он.



Теги: мошенничество, полиция, уголовное дело, гуманитарная помощь
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх