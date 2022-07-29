Рада ввела мораторий на повышение коммунальных тарифов для населения

29.07.2022 16:00

Верховная Рада поддержала правительственный законопроект № 7427 о моратории на повышение тарифов на отопление, горячую воду и газ. За соответствующий законопроект проголосовали 260 народных депутатов. Об этом в своем Telegram сообщил депутат Ярослав Железняк.

"После почти двух месяцев дискуссий Рада приняла № 7427 законопроект, предусматривающий установление моратория на повышение тарифов на тепло для населения за счет привлечения более 125 млрд грн (от международных партнеров) на покрытие разницы тарифов", — написал депутат.

Мораторий будет действовать на время военного положения плюс шесть месяцев.

Мораторий будет касаться:

- тарифов на услуги распределения природного газа;

- тарифов на тепловую энергию (ее производство, транспортировку и поставку) и услуги по поставке тепловой энергии;

- тарифов на поставку горячей воды;

- цен на газ для бытовых потребителей.