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Рада ввела мораторий на повышение коммунальных тарифов для населения
Верховная Рада поддержала правительственный законопроект № 7427 о моратории на повышение тарифов на отопление, горячую воду и газ. За соответствующий законопроект проголосовали 260 народных депутатов. Об этом в своем Telegram сообщил депутат Ярослав Железняк.
"После почти двух месяцев дискуссий Рада приняла № 7427 законопроект, предусматривающий установление моратория на повышение тарифов на тепло для населения за счет привлечения более 125 млрд грн (от международных партнеров) на покрытие разницы тарифов", — написал депутат.
Мораторий будет действовать на время военного положения плюс шесть месяцев.
Мораторий будет касаться:
- тарифов на услуги распределения природного газа;
- тарифов на тепловую энергию (ее производство, транспортировку и поставку) и услуги по поставке тепловой энергии;
- тарифов на поставку горячей воды;
- цен на газ для бытовых потребителей.
Теги: закон, мораторий, коммунальные услуги, тарифы, Верховная Рада
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