Метинвест передал системы резервного электропитания двум больницам Запорожья

30.07.2022 17:00

Запорожская горбольница №9 и Запорожская больница экстренной и скорой медпомощи получили системы резервного питания, которые обеспечат бесперебойную работу медицинских отделений в случае обесточивания основной сети электроснабжения. Об этом сообщается на сайте Метинвеста.

К новой системе резервного питания подключены критически важные отделения больниц – травматологическое, хирургическое, реанимационное, а также ключевое оборудование – кислородные станции, ангиографы, аппараты МРТ, переливание крови и т.д.

В обеих больницах работу систем резервного питания будут обеспечивать по два автономных дизельных генератора Darex Energy отечественного производства номинальной мощностью 392 кВт и 250 кВт. Эти системы обеспечат автономность и стабильность работы оборудования для жизнеобеспечения в условиях отключения электроснабжения. Также генераторы оборудованы системой автоматического ввода резерва, позволяющей мгновенно переключать объекты больницы на резервное питание при обесточивании основной сети.

Сумарные инвестиции в проєкт составили 20 млн гривень.