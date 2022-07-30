Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Метинвест передал системы резервного электропитания двум больницам Запорожья

30.07.2022 17:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Метинвест передал системы резервного электропитания двум больницам Запорожья

Запорожская горбольница №9 и Запорожская больница экстренной и скорой медпомощи получили системы резервного питания, которые обеспечат бесперебойную работу медицинских отделений в случае обесточивания основной сети электроснабжения. Об этом сообщается на сайте Метинвеста.
К новой системе резервного питания подключены критически важные отделения больниц – травматологическое, хирургическое, реанимационное, а также ключевое оборудование – кислородные станции, ангиографы, аппараты МРТ, переливание крови и т.д.
В обеих больницах работу систем резервного питания будут обеспечивать по два автономных дизельных генератора Darex Energy отечественного производства номинальной мощностью 392 кВт и 250 кВт. Эти системы обеспечат автономность и стабильность работы оборудования для жизнеобеспечения в условиях отключения электроснабжения. Также генераторы оборудованы системой автоматического ввода резерва, позволяющей мгновенно переключать объекты больницы на резервное питание при обесточивании основной сети.
Сумарные инвестиции в проєкт составили 20 млн гривень.



Теги: Запорожье, больницы, гуманитарная помощь, генератор, Метинвест
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх