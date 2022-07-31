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Зеленский призвал жителей Донетчины эвакуироваться

31.07.2022 08:00
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Зеленский призвал жителей Донетчины эвакуироваться

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз призвал людей уехать из Донецкой области, а также подчеркнул, что правительство все для этого организует. Об этом в субботу, 30 июля, глава государства сказал в своем видеообращении.
"Там сотни тысяч людей, десятки тысяч детей. Много кто отказывается уехать, но это действительно нужно сделать, это решение все равно придется принимать. Поверьте мне", - сказал он.
Президент подчеркнул, что чем больше жителей уедут из Донецкой области сейчас, тем меньше людей российская армия успеет убить. Для этого он призвал украинцев говорить с теми, кто находится в зоне боевых действий на Донбассе и убеждать их в необходимости выезда.
"Правительственное решение об обязательной эвакуации из Донецкой области есть. Все организуется, полное сопровождение, полная помощь. Нужно лишь решение от самих людей. Поезжайте, мы поможем. Мы не Россия, для нас каждая жизнь имеет значение, поэтому мы будем использовать любую возможность", - сказал Зеленский.



Теги: Донбасс, эвакуация, Зеленский
 
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