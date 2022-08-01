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Луганская областная клиническая больница заработала в Днепре

01.08.2022 13:00
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Луганская областная клиническая больница заработала в Днепре

Луганская областная клиническая больница возобновила оказание высокоспециализированной медицинской помощи в городе Днепр. Об этом сообщили в Луганской ОВА.
Учреждение оказывает медицинскую помощь переселенцам и всем, кто в ней нуждается, бесплатно в рамках программы медицинских гарантий.
Больница расположена на правом берегу Днепра, ул. Строителей, 23.
Консультацию можно получить дистанционно или обратившись к врачу.
Медицинская помощь оказывается по направлениям: хирургия, сосудистая хирургия, травматология, урология, андрология, нефрология, кардиология, неврология, пульмонология, гематология, гинекология, дерматология, функциональная диагностика.
Получить консультацию и записаться на прием к врачу можно по телефону: +38(066) 575 32 25.
График работы: с понедельника по пятницу (09:00 – 15:35).



Теги: Донбасс, Луганск, эвакуация, Днепр, больница
 
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