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На юге ВСУ уничтожили российский эшелон с вооружением и солдатами
В Брилевке Херсонской области ВСУ нанесли удар по поезду Российских железных дорог, который доставил из Крыма военную технику, боеприпасы и солдат армии РФ. Об этом говорится в сводке оперативного командования Юг, обнародованной в ночь на понедельник, 1 августа.
"Потери врага устанавливаются", - отметили в командовании.
В свою очередь советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко уточняет, что защитники атаковали вражеский эшелон в ночь с пятницы на субботу высокоточным ударом HIMARS.
По его данным, состав из более чем 40 вагонов был уничтожен. Вследствие этого погибли порядка 80 оккупантов, еще около 200 получили ранения.
Кроме того, со ссылкой на разведку Геращенко сообщает, что при обстреле также погибли все машинисты и инженеры компании РЖД, которые осуществляли транспортировку военного груза из Крыма в Херсонскую область.
Теги: уничтожение, оккупанты, эшелон, HIMARS
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