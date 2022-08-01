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Первое судно с зерном вышло из порта Одессы (ВИДЕО)

01.08.2022 11:00
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Первое судно с зерном вышло из порта Одессы (ВИДЕО)

Первое судно с украинским зерном вышло из Одесского порта. Об этом 1 августа сообщил в Facebook министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
Речь идет о судне RAZONI под флагом Сьерра-Леоне, которое следует в порт Триполи в Ливане.
"Оно будет двигаться по коридору, безопасность которого подтверждена нашими партнерами-гарантами - ООН и Турцией. На его борту 26 тысяч тонн украинской кукурузы. Украина является четвертым крупнейшим экспортером кукурузы в мире, поэтому возможность ее вывоза через порты - это колоссальный успех для обеспечения глобальной продовольственной безопасности", - подчеркнул глава Мининфраструктуры.



Теги: Одесса, экспорт, судно, зерно
 
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