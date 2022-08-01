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В Украине запустили поисковый портал "Дети войны"

01.08.2022 15:00
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В Украине запустили поисковый портал "Дети войны"

1 августа в Украине заработал государственный портал поиска несовершеннолетних "Дети войны", созданный по поручению главы государства при содействии Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, Национального информационным бюро, Офиса генерального прокурора, Офиса омбудсмена и Национальной полиции. Об этом сообщила уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук.
По ее словам, платформа имеет две основные функции:

  • информировать: предоставлять актуальную и сводную информацию о детях, пострадавших в результате войны России против Украины (погибших, раненых, пропавших без вести, депортированных), и тех, кого удалось разыскать и спасти. Количественные показатели ежедневно обновляются правоохранительными органами (Национальная полиция и Офис Генпрокурора), а также Национальным информационным бюро.
  • помогать разыскивать детей: платформа позволяет связаться с правоохранительными органами: Национальной полицией Украины, Офисом Генерального прокурора, а также Национальным информационным бюро. Сайтом могут воспользоваться родители потерянного, перемещенного или депортированного ребенка, и все, кто имеет любую информацию о пропавших детях, нарушения их прав и преступления, совершенные против них.

Информационно-аналитическую поддержку команде оказывает проект Правительства Канады "Сопровождение правительственных реформ в Украине" (SURGe).
По состоянию на 1 августа, в результате полномасштабного российского вторжения в Украину 693 ребенка были ранены, 358 погибли, 203 пропали без вести и, как минимум, 5 754 являются принудительно депортированными в Россию.
В то же время, правоохранительными органами были найдены 4 039 ребенка, которые были в розыске, ещё 47 детей удалось вернуть из депортации.



Теги: война, дети, поиск, портал
 
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