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Рашисты обстреляли эвакуационный автобус на Херсонщине

02.08.2022 08:00
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Рашисты обстреляли эвакуационный автобус на Херсонщине

1 августа россияне расстреляли эвакуационный микроавтобус с гражданскими у поселка Долговое. Микроавтобусом эвакуировались семь гражданских из оккупированного поселка Староселье. Об этом сообщает ОК "Юг".
"Рашисты из противотанкового ракетного комплекса расстреляли гражданский микроавтобус. Погибли три, ранены пять мирных жителей. Пострадавшие доставлены в больницу, им оказана помощь", - говорится в сообщении.



Теги: автобус, эвакуация, Херсонская область, обстрел
 
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