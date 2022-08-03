Движение гражданского сопротивления анонсировало онлайн-митинг "Маріуполь - це Україна"

03.08.2022 15:00

Движение гражданского сопротивления «Желтая Лента» в партнерстве с городским советом города Мариуполь организует новый онлайн-митинг в рамках акции «Стоп референдум». Об этом сообщают организаторы акции.

"Встречаемся онлайн, чтобы все могли безопасно «собраться» в условиях войны. Даже украинцы с временно оккупированных территорий.

Место встречи - цифровая улица на странице в Instagram. Метр за метром отрисован Проспект Мира в Мариуполе.

Начинаем сегодня, конечное количество участников посчитаем 22 августа.

Мы хотим, чтобы украинцы в оккупации почувствовали поддержку Украины. Чтобы не сдались и не признали ни один псевдореферендум у себя дома. Мариуполь - это Украина! Донбасс - это Украина!" - говорится в сообщении.

Как присоединиться: