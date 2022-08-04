Кабмин определил регионы для эвакуации жителей Донетчины

04.08.2022 11:00

Кабинет министров обнародовал список регионов, куда будут эвакуировать жителей Донетчины. Соответствующее распоряжение № 679-р обнародовали на Правительственном портале.

"Провести обязательную эвакуацию населения Донецкой области. Эвакуацию осуществить в безопасные районы Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Полтавской, Ривненской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областей", - говорится в документе.