ЕС ввел новые санкции против Януковича и его сына

05.08.2022 10:00

Европейский союз ввел санкции против бывшего президента Украины Виктора Януковича за подрыв территориальной целостности. Также в санкционном списке оказался его сын Александр. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

Януковича и его сына добавили в санкционный список за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, стабильности и безопасности государства. Кроме того, на Александра Януковича накладываются ограничения за сделки с оккупационными группировками на Донбассе.

Отметим, до этого действовали санкции против Януковича и его сына за присвоение средств украинского бюджета.