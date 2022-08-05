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Из портов Украины вышли три судна с зерном (ВИДЕО)
Утром 5 августа из портов Украины отправился первый караван судов с украинским зерном. Об этом сообщает ICTV.
Он уточнил, что на борту трех балкеров NAVI STAR, ROJEN и POLARNET находится 57 тысяч тонн кукурузы, которая направляется в Турцию, Великобританию и Ирландию.
"Сегодняшним караваном восстановлено судоходство из порта Черноморск. Рассчитываем, что гарантии безопасности наших партнеров из ООН и Турции будут работать и дальше, а экспорт продовольствия из наших портов станет стабильным и прогнозируемым для всех участников рынка", - подчеркнул глава Мининфраструктуры.
Кубраков отметил, что Украина планирует обеспечить способность портов обрабатывать более 100 судов в месяц.
"Хотя "зерновой коридор" уже заработал на выход, наша цель - полноценная работа портов в оба направления. Мы получаем заявки судовладельцев, которые готовы заходить в наши порты под погрузку и первое мероприятие ожидается уже завтра. Наша цель - три и более миллиона тонн экспорта агропродукции ежемесячно из портов Одесса, Черноморск и Южный", - заявил министр.
Он также добавил, что вывоз 20 миллионов тонн урожая прошлого года ускорит экспорт нового и улучшит продовольственную ситуацию в мире.
Теги: Украина, экспорт, судно, Черное море, зерно
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