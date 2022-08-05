Кировоградщина встретила третий эвакуационный поезд из Донецкой области

05.08.2022 12:00

С начала августа Кировоградщина встретила уже третий эвакуационный поезд из Донецкой области. Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

Ночью на 5 августа в область приехало около 200 переселенцев, среди которых много детей. Эвакуированных расселят в населенных пунктах Петровской громады.

Эвакуация происходит бесплатным поездом "Покровск-Кропивницкий", поезд останавливается в Александрии и Кропивницком.

Жителей Донецкой области расселяют во временных пунктах приема, снабжают продуктами и необходимыми вещами. Далее происходит расселение в громадах, регистрация и оформление социальных выплат.