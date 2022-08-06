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В Киеве провели акцию в память о погибших в Еленовке

06.08.2022 10:00
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В Киеве провели акцию в память о погибших в Еленовке

В Киеве состоялся забег в память об украинских военных, павших в результате теракта в Еленовке, и в поддержку остающихся в российском плену защитников завода "Азовсталь". Об этом сообщает Общественное.
Местом проведения забега стал Труханов остров. Участники стартовали у спуска с Пешеходного моста.
Участие в акции было бесплатным. Для коллективного забега предполагалась дистанция в 3 километра, однако по собственному желанию участники могли преодолевать более длинную или более короткую дистанцию или самостоятельный маршрут.
До начала забега для участников был проведен инструктаж по действиям при начале в Киеве воздушной тревоги. Также вблизи места старта организаторы развешали фото военных и плакаты, посвященные украинским бойцам.



Теги: Киев, память, забег, Еленовка, погибшие
 
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