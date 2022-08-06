Последние новости раздела
- В Киеве провели акцию в память о погибших в Еленовке10:00
- В ОП озвучили планы строительства многоквартирных домов для переселенцев17:00
- Кировоградщина встретила третий эвакуационный поезд из Донецкой области12:00
- Из портов Украины вышли три судна с зерном (ВИДЕО)11:00
- ЕС ввел новые санкции против Януковича и его сына10:00
- Кабмин определил регионы для эвакуации жителей Донетчины11:00
- В Украину прибыли первые беспилотники "Армии дронов"17:00
- Движение гражданского сопротивления анонсировало онлайн-митинг "Маріуполь - це Україна"15:00
- В Украину прибыл глава ОБСЕ Збигнев Рау13:00
- Рашисты обстреляли эвакуационный автобус на Херсонщине08:00
В Киеве провели акцию в память о погибших в Еленовке
06.08.2022 10:00
В Киеве состоялся забег в память об украинских военных, павших в результате теракта в Еленовке, и в поддержку остающихся в российском плену защитников завода "Азовсталь". Об этом сообщает Общественное.
Местом проведения забега стал Труханов остров. Участники стартовали у спуска с Пешеходного моста.
Участие в акции было бесплатным. Для коллективного забега предполагалась дистанция в 3 километра, однако по собственному желанию участники могли преодолевать более длинную или более короткую дистанцию или самостоятельный маршрут.
До начала забега для участников был проведен инструктаж по действиям при начале в Киеве воздушной тревоги. Также вблизи места старта организаторы развешали фото военных и плакаты, посвященные украинским бойцам.
Теги: Киев, память, забег, Еленовка, погибшие
Читайте также:
- Свобода слова оплачена журналистскими жизнями
- В Киеве прошло факельное шествие, приуроченное годовщине разгона Майдана
- В Северодонецке проведут забег в память о погибших защитниках Украины
- Киев лишили музея УНР
- В Украине почтили память жертв Голодомора
- Родные погибших под Иловайском соберутся в Киеве, чтобы почтить память своих героев
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В оккупированном Донецке сняряд попал в рейсовый автобус08:00
- В оккупированном Донецке горит железнодорожный вокзал16:00
- Мариупольский городской лицей переехал в Киев15:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- На Луганщине обстреляли авто с "мэром" оккупированного Беловодска16:00
- В Торецке 8 человек погибли в результате обстрела рашистов13:00
- В прифронтовой Авдеевке осталось 2,5 тысячи жителей10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В Дружковка задержали 35-летнего корректировщика огня рашистов08:00
- В Киеве провели акцию в память о погибших в Еленовке10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В оккупированном Донецке сняряд попал в рейсовый автобус08:00
- В ОП озвучили планы строительства многоквартирных домов для переселенцев17:00
- В оккупированном Донецке горит железнодорожный вокзал16:00
- Мариупольский городской лицей переехал в Киев15:00
- Проект ReyFo презентовал видео о войне, «понятное каждому украинцу» (ВИДЕО)13:00
- Кировоградщина встретила третий эвакуационный поезд из Донецкой области12:00
- Из портов Украины вышли три судна с зерном (ВИДЕО)11:00
- ЕС ввел новые санкции против Януковича и его сына10:00
- Психология онлайн слотов и почему нельзя на это смотреть как на заработок12:00
- УВАГА! Комфортна евакуація для кожного! Новини від "Все буде добре"12:00
- Як не стати жертвою російських фейків: поради експертів17:00
- Навчання під час війни: чого очікувати школярам і їхнім батькам17:00
- Переваги бездепозитних бонусів за реєстрацію в казино України у 202214:00
- Все, что вы должны знать о сайтах онлайн-казино18:00
- Як грати в ігрові автомати для початківців17:00
- План відновлення України: скільки грошей очікувати від світу та на що їх спрямують13:00
- Переселенці з Донеччини організували родинний пікнік у Хмельницькому17:00
- Історична віха: Україна – кандидат на членство в ЄС12:00
- В оккупированном Донецке горит железнодорожный вокзал
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- В оккупированной Макеевке горит нефтебаза - соцсети
- В Дружковка задержали 35-летнего корректировщика огня рашистов
- В Торецке 8 человек погибли в результате обстрела рашистов
- В ДонОВА назвали количество оставшегося в области населения
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- В ЛугОВА опубликовали адреса гуманитарных хабов для переселенцев из области
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- На Луганщине обстреляли авто с "мэром" оккупированного Беловодска