В МВД назвали самую безопасную область Украины

07.08.2022 15:00

Только в одну область Украины не было прилетов с начала войны – это Черновицкая область. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин, передает УП.

"Если говорить о тех областях, которые страдают от российских снарядов больше, то это Донецкая, которую обстреляли более 3 тысяч раз, Луганская - 4 тысячи раз, Николаевская была обстреляна 700 раз. Остается одна единственная область, в которую, слава Богу, пока не "прилетало", это Черновицкая область", - сказал он.