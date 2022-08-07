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В порт Украины зашло первое с начала войны судно
07.08.2022 09:00
В Украину впервые с начала вторжения России прибыло судно под загрузку – балкер FULMARS под флагом Барбадоса зашел в порт Черноморск. Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.
"Мы уже можем констатировать, что "зерновой коридор" заработал на выход и вход в порты Украины. Это событие является важным сигналом для рынка, что "зерновая инициатива" – безопасная и главное выгодная бизнес возможность для судовладельцев вернуться в украинские порты", - написал он.
Теги: экспорт, судно, Черное море, зерно
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