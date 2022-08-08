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Голливудская актриса Джессика Честейн приехала в Украину

08.08.2022 11:00
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Голливудская актриса Джессика Честейн приехала в Украину

Американская актриса и продюсер Джессика Честейн приехала в Украину, сообщает ТСН.
Она посетила Киев, разбомбленный российскими оккупантами Ирпень и детскую больницу "Охматдет".
Голливудская знаменитость также встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Американская актриса Джессика Честейн сегодня в Украине. Для нас такие визиты известных людей очень ценны. Благодаря этому мир еще больше будет слышать, знать и понимать правду о том, что происходит в нашей стране. Спасибо за поддержку!", - отметил Зеленский.



Теги: Украина, визит, Джессика Честейн, Зеленский
 
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