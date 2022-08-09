Французская ACTED присоединилась к программе финансовой помощи украинским ВПЛ

09.08.2022 17:00

Министерство социальной политики в понедельник, 8 августа, подписало меморандум о взаимопонимании с французской гуманитарной организацией ACTED о предоставлении денежной помощи украинским переселенцам, проживающим на временно оккупированных территориях или в зоне активных боевых действий. Об этом сообщается на сайте министерства.

Программа рассчитана на 10 000 человек из самых уязвимых групп.

На начальном этапе это будут жители Харьковской, Донецкой, Херсонской, Днепропетровской и Николаевской областей, которые подали заявку на получение помощи через платформу "єДопомога".

Размер единовременного пособия будет составлять 6600 грн (из расчета: три месяца по 2200 грн на человека в месяц).

ACTED – неправительственная организация со штаб-квартирой в Париже, Франция. Основана в 1994 году. В Украине она работает с 2015 года, помогая уязвимым группам населением вдоль линии столкновения и соседних регионов.