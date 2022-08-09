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Французская ACTED присоединилась к программе финансовой помощи украинским ВПЛ

09.08.2022 17:00
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Французская ACTED присоединилась к программе финансовой помощи украинским ВПЛ

Министерство социальной политики в понедельник, 8 августа, подписало меморандум о взаимопонимании с французской гуманитарной организацией ACTED о предоставлении денежной помощи украинским переселенцам, проживающим на временно оккупированных территориях или в зоне активных боевых действий. Об этом сообщается на сайте министерства.
Программа рассчитана на 10 000 человек из самых уязвимых групп.
На начальном этапе это будут жители Харьковской, Донецкой, Херсонской, Днепропетровской и Николаевской областей, которые подали заявку на получение помощи через платформу "єДопомога".
Размер единовременного пособия будет составлять 6600 грн (из расчета: три месяца по 2200 грн на человека в месяц).
ACTED – неправительственная организация со штаб-квартирой в Париже, Франция. Основана в 1994 году. В Украине она работает с 2015 года, помогая уязвимым группам населением вдоль линии столкновения и соседних регионов.



Теги: Франция, деньги, помощь, благотворительность, ВПЛ
 
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