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В Ивано-Франковске открылся Координационный центр помощи переселенцам из Луганской области
Координационный центр помощи переселенцам из Луганской области начал работу в Ивано-Франковске сегодня.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в своем Телеграм-канале.
"Координационный центр работает со вторника по субботу с 10:00 до 15:00 по адресу: г. Ивано-Франковск, улица Вячеслава Чорновола, б. 128 (стадион "Движение").
Телефон для справок +380990161724;
e-mail: [email protected]", - говорится в сообщении.
В хабе будут определять потребности переселенцев и обеспечат единую систему логистического сопровождения гуманитарной помощи, юридическую поддержку, помогут решить социально-бытовые проблемы жителей Луганщины.
Также для оперативного обеспечения неотложных потребностей людей введены чат-бот телеграмм-канала «Помощь переселенцам из Луганщины в Ивано-Франковской области», а также онлайн-анкета, которую можно заполнить по ссылке https://bit.ly/3zGdBn9.
Теги: Ивано-Франковск, помощь, Луганская область, центр, переселенцы
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