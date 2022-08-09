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В ОП озвучили актуальные потери ВСУ на фронте
Потери ВСУ на фронте на данный момент составляют 30-50 человек ежедневно, что примерно в три-четыре раза меньше, чем в начале лета. Такие данные озвучил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью BBC Украина.
"Но, опять же, нам говорить об этом не совсем корректно. Корректнее, когда конкретные цифры, сколько гибнет людей, даст Генеральный штаб ВСУ", - отметил он.
Представитель ОП объяснил большие потери в начале июня переходом на второй этап войны, когда начиналась артиллерийская война и враг "засыпал" позиции ВСУ.
"Но сегодня количество потерь уменьшается, во-первых, потому, что по логистическим центрам российской армии очень эффективно работают наши РСЗО. Во-вторых, идет передислокация российской армии по всей линии фронта. И третье - наши уже приспособились к тактике российской армии и более мобильно, более эффективно обороняются", - пояснил он.
Теги: Россия, война, потери, ВСУ
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