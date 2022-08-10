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В оккупированном Крыму показали последствия взрывов на аэродроме "Саки" (ВИДЕО)

10.08.2022 10:00
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В оккупированном Крыму показали последствия взрывов на аэродроме "Саки" (ВИДЕО)

В Сети начали появляться видео последствий мощных взрывов на военном аэродроме "Саки", расположенном в Новофедоровке во временно оккупированном Крыму, сообщает ТСН.
Очевидцы утверждают, что взрывы были настолько мощными, что в домах в километре от эпицентра возгорания вылетели окна.
Также в интернете опубликованы кадры с обгоревшими остатками российского самолета, уничтоженного в результате инцидента.
По информации военного журналиста Романа Бочкалы, на открытых площадках аэродрома "Саки" за 4 часа до удара находились: 13 Cу-30СМ, 12 Су-24М/Р, 1 Ил-76, 6 Ми-8.



Теги: Крым, Саки, последствия, взрыв, аэродром
 
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