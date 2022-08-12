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Введен новый порядок выезда на оккупированную территорию Украины

12.08.2022 17:00
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Введен новый порядок выезда на оккупированную территорию Украины

С 12 августа начал действовать новый порядок выезда на временно оккупированную территорию через Запорожскую область. Об этом в пятницу сообщает Луганская областная военная администрация.
"С 12 августа заявки будут подаваться исключительно в электронном виде по обновленной форме. Внесение изменений в заявку относительно даты выезда, марки и государственного номера автомобиля, списка лиц, включенных в заявку на выезд, не разрешается", – говорится в сообщении.
В ОВА отметили, что очередь, сформированная по заявкам до 11 августа включительно, сохраняется.
Выезд на временно оккупированную территорию, а также перемещение грузов (товаров) осуществляется в составе колонн через определенный блокпост в селе Каменское.
Формирование колонн происходит на площадке по адресу: Ореховское шоссе, 36, г. Запорожье ежедневно с 06:00 до 17:00.
В этом пункте пропуска и на блокпостах военнослужащие, представители правоохранительных и контролирующих органов, имеют право проводить осмотр вещей, транспортных средств, багажа и грузов.
Выезд на временно оккупированную территорию организуется с учетом ограничений, установленных законодательством, и при наличии документов, удостоверяющих личность, соответствующих документов на транспортное средство, документов на перевозимый товар (груз).
Учитывая состояние автомобильной дороги и земельного полотна через реку Янчекрак, в колонны запрещается включать:

  • грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой более 3,5 т;
  • автобусы, оборудованные сидячими местами в количестве более 22, что предусмотрено технической характеристикой транспортного средства, кроме транспорта для эвакуации жителей временно оккупированных территорий.

В ОГА предупредили, что может быть введено временное ограничение или запрет движения транспортных средств по маршруту следования колонны, если будет угроза жизни или здоровью граждан.



Теги: правила, оккупация, КПВВ
 
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