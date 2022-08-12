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Введен новый порядок выезда на оккупированную территорию Украины
С 12 августа начал действовать новый порядок выезда на временно оккупированную территорию через Запорожскую область. Об этом в пятницу сообщает Луганская областная военная администрация.
"С 12 августа заявки будут подаваться исключительно в электронном виде по обновленной форме. Внесение изменений в заявку относительно даты выезда, марки и государственного номера автомобиля, списка лиц, включенных в заявку на выезд, не разрешается", – говорится в сообщении.
В ОВА отметили, что очередь, сформированная по заявкам до 11 августа включительно, сохраняется.
Выезд на временно оккупированную территорию, а также перемещение грузов (товаров) осуществляется в составе колонн через определенный блокпост в селе Каменское.
Формирование колонн происходит на площадке по адресу: Ореховское шоссе, 36, г. Запорожье ежедневно с 06:00 до 17:00.
В этом пункте пропуска и на блокпостах военнослужащие, представители правоохранительных и контролирующих органов, имеют право проводить осмотр вещей, транспортных средств, багажа и грузов.
Выезд на временно оккупированную территорию организуется с учетом ограничений, установленных законодательством, и при наличии документов, удостоверяющих личность, соответствующих документов на транспортное средство, документов на перевозимый товар (груз).
Учитывая состояние автомобильной дороги и земельного полотна через реку Янчекрак, в колонны запрещается включать:
- грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой более 3,5 т;
- автобусы, оборудованные сидячими местами в количестве более 22, что предусмотрено технической характеристикой транспортного средства, кроме транспорта для эвакуации жителей временно оккупированных территорий.
В ОГА предупредили, что может быть введено временное ограничение или запрет движения транспортных средств по маршруту следования колонны, если будет угроза жизни или здоровью граждан.
- Заявка для выезда гражданских лиц на временно оккупированную территорию Бердянского района - https://forms.gle/J8xK6yKX21tqNQ7K9
- Заявка для выезда гражданских лиц на временно оккупированную территорию Васильевского района - https://forms.gle/FLeGeE7hbkzEJy1E6
- Заявка для выезда гражданских лиц на временно оккупированную территорию Мелитопольского района - https://forms.gle/Jxi3uZDkps9UrgNj6
- Заявка для выезда гражданских лиц на временно оккупированную территорию Пологовского района - https://forms.gle/mQNMDqzG3k6QKCV16
- Заявка для выезда гражданских лиц на временно оккупированную территорию Донецкой области - https://forms.gle/WyhBVRk3aQA2UUan6
- Заявка для выезда гражданских лиц на временно оккупированную территорию Луганской области - https://forms.gle/3pwuMUhf4vRR8AWc8
- Заявка для выезда гражданских лиц на временно оккупированную территорию Херсонской области - https://forms.gle/m4yZUbx9m4BXrqCbA
- ПОРЯДОК выезда на временно оккупированную территорию(.pdf, 180Kb)
- ИНСТРУКЦИЯ по оформлению заявок на выезд на временно оккупированную территорию(.pdf, 364Kb)
Теги: правила, оккупация, КПВВ
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