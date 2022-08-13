Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В ОП презентовали план строительства жилья для переселенцев

13.08.2022 14:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В ОП презентовали план строительства жилья для переселенцев

В Украине будут построены квартиры для переселенцев в 16 областях. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
По его словам, план строительства жилья для переселенцев разработан совместно с несколькими известными архитектурными бюро и уже подготовлена соответствующая документация.
Предусмотрено строительство пятиэтажных жилых домов в течение 5-6 месяцев в 16 областях Украины – по 2 тысячи квартир в каждом регионе.



Теги: строительство, жилье, план, переселенцы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх