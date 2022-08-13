В ОП презентовали план строительства жилья для переселенцев

13.08.2022 14:00

В Украине будут построены квартиры для переселенцев в 16 областях. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

По его словам, план строительства жилья для переселенцев разработан совместно с несколькими известными архитектурными бюро и уже подготовлена соответствующая документация.

Предусмотрено строительство пятиэтажных жилых домов в течение 5-6 месяцев в 16 областях Украины – по 2 тысячи квартир в каждом регионе.