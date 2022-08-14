В Ирпене открыли модульный городок для потерявших жилье

14.08.2022 13:00

Временное поселение, рассчитанное на 350 человек, официально заработало в Ирпене - одном из наиболее пострадавших во время российского вторжения городе Киевщины. Об этом в Телеграме сообщил городской голова Ирпеня Александр Маркушин.

"Модульные конструкции мы бесплатно получили от Правительства Польши по договоренностям с Министерством развития общин и территорий Украины. А вот к обустройству благоустройства, созданию комфортного уютного пространства для наших ирпинцев присоединилось очень много людей, в частности наши коммунальные службы, которые выполнили львиную долю работ, и благотворители, которых я очень-очень благодарю!

Модульный городок "Дубки" состоит из 88 четырехместных жилых модулей. 55 из них – уже заселены. В них обосновались семьи наших медиков, педагогов и военнослужащих, оставшихся без жилья. Также на территории городка есть библиотека, небольшой спортзал, детская игровая комната, комната отдыха и зона для стирки и глажки.

Кстати, жителям "Дубков" не придется самим стряпать, ведь для них будет готовить вкусные горячие блюда команда World Central Kitchen. За что я им тоже искренне благодарен!" - отметил мэра города.