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Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию
15.08.2022 16:00
Верховная Рада поддержала продление сроков военного положения и всеобщей мобилизации. Об этом в понедельник, 15 августа, сообщил нардеп Ярослав Железняк.
По его словам, Рада поддержала продление военного положения и мобилизации на 90 суток до 21 ноября 2022 года.
По словам Железняка, по обеим вопросам "За" проголосовали 328 депутатов.
Теги: военное положение, Верховная Рада, мобилизация
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