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Укрзализныця предупредила об отставании от графика нескольких поездов

15.08.2022 12:00
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Укрзализныця предупредила об отставании от графика нескольких поездов

Укрзализныця сообщает о задержках ряда поездов из-за влияния погодных условий и обесточивания отдельных участков.
Поезд №2 Ивано-Франковск - Харьков задерживается на 1 час 50 мин.
Поезд №259 Ивано-Франковск - Сумы курсирует с задержкой 1 час 30 мин.
С задержкой на 2 часа 11 минут отправился поезд №732 Киев - Запорожье, ожидавший пассажиров на пересадку.
Задержана отправка поезда №715 Киев - Перемышль на 35 мин.
Задерживаются рейсы поездов №701 Киев - Винница на 1 час 33 мин, №722 Киев - Харьков на 47 мин и №36 Одесса - Перемышль на 1 час 9 мин.
Также задерживаются пригородные поезда фастовского направления.



Теги: погода, Укрзализниця, опоздание, поезда
 
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