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Очевидцы сообщают о новых взрывах в Крыму

16.08.2022 10:00
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Очевидцы сообщают о новых взрывах в Крыму

Недалеко от Джанкоя в оккупированном Крыму горит российская военная часть. На месте происшествия вследствие детонации слышны взрывы; вспыхнул масштабный пожар. Об этом сообщает Обозреватель.
Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в своем Facebook заявил о попадании в хранилище боеприпасов. По его словам, "звуки от взрывов далеко прокатываются по степи".
"Сообщают из временно оккупированного Крыма: меткое попадание по воинской части орков в поселке Qalay (ныне Азовское, 18 км от Майского. – Ред.) Джанкойского района. Взрывы раздаются в течение часа", – написал Чубаров.



Теги: Крым, взрыв, боеприпасы, склад, оккупанты
 
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