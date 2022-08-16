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В Запорожской области временно приостановлен выезд через линию разграничения
16.08.2022 12:00
Сегодня, 16 августа, из-за неблагоприятных погодных условий, выезд частного автотранспорта на временно оккупированные территории из областного центра не состоится. Об этом сообщает пресс-служба Запорожской ОВА.
Информация об изменениях ситуации с пересечением линии разграничения в области будет сообщена дополнительно.
Теги: погода, Запорожская область, линия разграничения
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