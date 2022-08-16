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Зеленский изменил состав Ставки верховного главнокомандующего

16.08.2022 15:00
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Зеленский изменил состав Ставки верховного главнокомандующего

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом №581/2022 внес изменения в персональный состав Ставки верховного главнокомандующего. Об этом сообщает сайт ОПУ.
Согласно указу, в состав Ставки войдут первый заместитель председателя СБУ Василий Малюк, командующий Сил территориальной обороны ВСУ Игорь Танцюра, командующий Сил специальных операций ВСУ Виктор Хоренко.
Также в составе Ставке утвержден командующий Нацгвардией Юрий Лебедь.
Из состава Ставки выводятся Иван Баканов, Григорий Галаган и Юрий Галушкин.



Теги: изменение, Зеленский, Ставка
 
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