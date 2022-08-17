Последние новости раздела
- В Днепре задержали двух продавцов гуманитарной помощи17:00
- В Одессе открылся центр помощи переселенцам с Луганщины12:00
- Появилось видео последствий "хлопка" в Лисичанске (ВИДЕО)11:00
- В МВД опубликовали статистику по выявленным коллаборантам10:00
- Зеленский изменил состав Ставки верховного главнокомандующего15:00
- В Запорожской области временно приостановлен выезд через линию разграничения12:00
- Очевидцы сообщают о новых взрывах в Крыму10:00
- Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию16:00
- Укрзализныця предупредила об отставании от графика нескольких поездов12:00
- В Запорожье заработал гуманитарный центр для переселенцев "Я - Херсон"11:00
Появилось видео последствий "хлопка" в Лисичанске (ВИДЕО)
17.08.2022 11:00
Во время взрыва в оккупированном Лисичанске Луганской области 16 августа был уничтожен штаб российских войск, который они обустроили в бывшем здании СБУ. Об этом сообщает телеграм-канал "СтратКом ВСУ".
"По предварительной информации, во временно оккупированном Лисичанске уничтожено бывшее здание СБУ, где оккупанты организовали себе штаб. Пока "вышли из чата" около 100 совсем не рядовых абонентов" - говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, Лисичанск, взрыв, штаб, оккупанты
Читайте также:
- В Лисичанске оккупанты уничтожили здание гуманитарного штаба
- В Лисичанске при взрыве на желатиновом заводе на заводе погибла женщина
- Взрыв в Лисичанске: детей срочно эвакуируют со школы
- Взрыв в Лисичанске: во двор школы упала часть ракеты
- Взрыв на заводе в Лисичанске: Погибла женщина
- Гайдай сообщил о взрыве в оккупированном Лисичанске
- Оккупанты открыли в Мариуполе второй пункт фильтрации населения13:00
- Появилось видео последствий "хлопка" в Лисичанске (ВИДЕО)11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Гайдай сообщил о взрыве в оккупированном Лисичанске17:00
- В "ДНР" подорвалась на мине начинающая российская пропагандистка13:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Кириленко рассказал о ходе эвакуации из Донецкой области08:00
- Фонд Ахметова передал гумпомощь киевскому центру "Я - Мариуполь"17:00
- Западная часть Донетчины осталась без воды13:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В Днепре задержали двух продавцов гуманитарной помощи17:00
- Начался прием заявок на участие в Нацотборе на Евровидение-202315:00
- Оккупанты открыли в Мариуполе второй пункт фильтрации населения13:00
- В Одессе открылся центр помощи переселенцам с Луганщины12:00
- Появилось видео последствий "хлопка" в Лисичанске (ВИДЕО)11:00
- В МВД опубликовали статистику по выявленным коллаборантам10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В ООН анонсировали визит Гутерриша и Эрдогана в Украину08:00
- Гайдай сообщил о взрыве в оккупированном Лисичанске17:00
- Зеленский изменил состав Ставки верховного главнокомандующего15:00
- Шокуючий курс валют: чи очікувати посилення гривні?11:00
- Психология онлайн слотов и почему нельзя на это смотреть как на заработок12:00
- УВАГА! Комфортна евакуація для кожного! Новини від "Все буде добре"12:00
- Як не стати жертвою російських фейків: поради експертів17:00
- Навчання під час війни: чого очікувати школярам і їхнім батькам17:00
- Переваги бездепозитних бонусів за реєстрацію в казино України у 202214:00
- Все, что вы должны знать о сайтах онлайн-казино18:00
- Як грати в ігрові автомати для початківців17:00
- План відновлення України: скільки грошей очікувати від світу та на що їх спрямують13:00
- Переселенці з Донеччини організували родинний пікнік у Хмельницькому17:00
- Западная часть Донетчины осталась без воды
- В ОРДО до конца года отменили плату за водоснабжение
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Гиркина задержали в Крыму с поддельными документами
- В "ДНР" подорвалась на мине начинающая российская пропагандистка
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- В Запорожье заработал гуманитарный центр для переселенцев "Я - Херсон"
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Появилось видео последствий "хлопка" в Лисичанске (ВИДЕО)
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе