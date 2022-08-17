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Появилось видео последствий "хлопка" в Лисичанске (ВИДЕО)

17.08.2022 11:00
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Появилось видео последствий "хлопка" в Лисичанске (ВИДЕО)

Во время взрыва в оккупированном Лисичанске Луганской области 16 августа был уничтожен штаб российских войск, который они обустроили в бывшем здании СБУ. Об этом сообщает телеграм-канал "СтратКом ВСУ".
"По предварительной информации, во временно оккупированном Лисичанске уничтожено бывшее здание СБУ, где оккупанты организовали себе штаб. Пока "вышли из чата" около 100 совсем не рядовых абонентов" - говорится в сообщении.



Теги: Донбасс, Лисичанск, взрыв, штаб, оккупанты
 
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