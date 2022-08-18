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Притула рассказал, на что потратили деньги проекта "Народный Байрактар"
18.08.2022 17:00
Благотворительный фонд Сергея Притулы купил спутник за деньги, собранные в рамках проекта "Народный Байрактар". Об этом сообщается на странице фонда в Facebook.
"Мы подписали договор с компанией ICEYE, которая предоставит Министерству обороны Украины полный доступ ко всем возможностям одного из своих спутников, который уже на орбите в этом регионе.
ICEYE дает доступ к своему созвездию SAR спутников, чтобы ВСУ могли получать спутниковые снимки критических участков с высокой частотой обновления. Это обеспечит украинских военных мощностями спутникового наблюдения с помощью радара с синтезированной аппаратурой (SAR) от компании ICEYE", - говорится в сообщении.
Теги: спутник, проект, фонд, Сергей Притула, Bayraktar
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