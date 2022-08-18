Притула рассказал, на что потратили деньги проекта "Народный Байрактар"

18.08.2022 17:00

Благотворительный фонд Сергея Притулы купил спутник за деньги, собранные в рамках проекта "Народный Байрактар". Об этом сообщается на странице фонда в Facebook.

"Мы подписали договор с компанией ICEYE, которая предоставит Министерству обороны Украины полный доступ ко всем возможностям одного из своих спутников, который уже на орбите в этом регионе.

ICEYE дает доступ к своему созвездию SAR спутников, чтобы ВСУ могли получать спутниковые снимки критических участков с высокой частотой обновления. Это обеспечит украинских военных мощностями спутникового наблюдения с помощью радара с синтезированной аппаратурой (SAR) от компании ICEYE", - говорится в сообщении.