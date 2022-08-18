В Харькове 7 человек погибли в результате ракетного удара рашистов

18.08.2022 08:00

Российские оккупанты обстреляли Салтовский район Харькова - на месте прилета сильный пожар в жилом здании. По предварительной информации, 7 человек погибли. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram.

"На данный момент 7 погибших, 17 раненых. Все раненые уже в больницах, где им оказывают всю необходимую помощь. Они обеспечены всеми необходимыми медикаментами. Всем, кто остался без крова после этого жесточайшего обстрела, уже предоставлено жилье", - говорится в сообщении.