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СБУ задержала на Донетчине двух российских агентов
В ходе контрдиверсионной "зачистки" прифронтовых районов на востоке нашего государства сотрудники Службы безопасности задержали двух российских агентов. Об этом сообщают в пресс-службе СБУ.
"Среди задержанных – гражданин РФ, который еще 5 лет назад проходил срочную службу в Костроме. Его ФСБ перебросила в Украину для проведения разведывательно-подрывной деятельности под видом мирного жителя Донецкой области. Разоблачили его на территории Дружковки.
Второго агента контрразведка СБУ разоблачила в городе Белицкое Донецкой области. Он "отчитывался" оккупантам относительно маршрутов перемещения военной техники ВСУ в прифронтовых районах. В настоящее время обоим задержанным сообщено о подозрениях в совершении преступлений и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.
Теги: Россия, Донбасс, СБУ, задержание, агенты
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