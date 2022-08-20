В РФ заявили об ударе по штабу Черноморского флота в Севастополе

20.08.2022 10:00

В Севастополе утром 20 августа прогремел взрыв. Беспилотник атаковал штаб Черноморского флота РФ. Об этом сообщил так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев.

"25 минут назад к крыше прилетел беспилотник. К сожалению, сбит не был, хоть над бухтой работали стрелковым оружием. Шел низко. Жертв нет", - отметил он.

Сообщается, что у здания штаба Черноморского флота работают экстренные службы, а подходы и подъезды перекрыты полицией.



