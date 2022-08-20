Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В РФ заявили об ударе по штабу Черноморского флота в Севастополе

20.08.2022 10:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В РФ заявили об ударе по штабу Черноморского флота в Севастополе

В Севастополе утром 20 августа прогремел взрыв. Беспилотник атаковал штаб Черноморского флота РФ. Об этом сообщил так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев.
"25 минут назад к крыше прилетел беспилотник. К сожалению, сбит не был, хоть над бухтой работали стрелковым оружием. Шел низко. Жертв нет", - отметил он.
Сообщается, что у здания штаба Черноморского флота работают экстренные службы, а подходы и подъезды перекрыты полицией.



Теги: Севастополь, взрыв, Черноморский флот, беспилотник, штаб
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх