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В очереди на выезд из оккупации умерла женщина

21.08.2022 15:00
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В очереди на выезд из оккупации умерла женщина

21 августа в автомобильной очереди в Васильевке умерла женщина, пытавшаяся выехать из оккупации на подконтрольную Украине территорию. Об этом сообщил Мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram.
"Еще одну жизнь унесли рашисты, не пропускающие по несколько дней эвакуационные колонны с оккупированных территорий в Запорожье.
Сегодня в очереди автомобиля в Васильевке погибла женщина. Вместе с почти 4 тысячами людей она пыталась выехать из оккупации на подконтрольную Украине территорию. Однако не выдержала ожидания в бесчеловечных условиях, которые враг создал на своих блокпостах
Число смертей, зафиксированных в эвакуационных колоннах, уже превысило десяток. Однако оккупантов это не смущает - каждый день они издеваются над нашими людьми, желающими убежать от "русского мира"", - говорится в сообщении.



Теги: смерть, очередь, оккупация, КПВВ
 
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