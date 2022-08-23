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Зеленский подписал закон о бомбоубежищах в новостройках

23.08.2022 11:00
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Зеленский подписал закон о бомбоубежищах в новостройках

Президент Владимир Зеленский подписал закон об обязательном наличии бомбоубежища в каждой новостройке. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.
Согласно положениям законопроекта №7398, предполагается срочное развертывание в Украине сети бомбоубежищ, в том числе во всех новостройках. Градостроительная документация должна включать информацию об инженерно-технических мерах гражданской защиты. В противном случае она не подлежит утверждению.
Также в законе четко прописано положение, что орган государственного архитектурно-строительного контроля может отказать в выдаче сертификата о готовности здания к эксплуатации, если застройщик должным образом не выполнит необходимые условия оборудования бомбоубежища.
Кроме основных мер безопасности, вопрос о которых встал острее, чем когда-либо из-за войны войны против россии, в законопроекте №7398 содержатся положения об обязательном наличии инженерно-технических средств для эвакуации маломобильных граждан в зданиях, в которых постоянно проживают более 50 человек, и в сооружениях, где временно могут размещаться более 100 человек.
Закон также упрощает процедуру передачи земельного участка для размещения объектов гражданской защиты и определяет, как нужно содержать в надлежащем состоянии объект укрытия.



Теги: закон, бомбоубежище, Зеленский, новостройка
 
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