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В Киеве состоялся второй саммит Крымская платформа
Второй саммит Крымская платформа превзошел учредительный как по количеству участников, так и по их уровню и географии, и объединил 60 представителей разных делегаций. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.
Саммит состоялся вчера, 23 августа, в Киеве в онлайн-формате.
Главы иностранных государств и правительств, руководители международных организаций подтвердили неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и решимость помогать Украине в борьбе с агрессором.
"Захватническая война России против нашего государства началась в 2014 году с оккупации Крыма. Так что без деоккупации Крыма эта война не может закончиться", - подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский.
По результатам саммита было принято совместное заявление, в котором страны-участницы подтвердили ценности, вокруг которых объединились участники Крымской платформы, осудили вооруженную агрессию России против Украины, заявили о готовности продолжать совместные шаги, направленные на деоккупацию Крыма.
Теги: Киев, саммит, Крымская платформа
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