Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Длительность воздушных тревог в День Независимости достигала 14 часов

25.08.2022 11:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Длительность воздушных тревог в День Независимости достигала 14 часов

Воздушная тревога в День Независимости Украины длилась от 3 до 14 часов в разных регионах. Об этом сообщает Telegram-канал "Карта воздушных тревог".
Самые длинные тревоги были в Запорожской (14 часов), Днепропетровской (13 часов) и Харьковской (11 часов) областях.
При этом сигналы тревоги 24 августа включались от 6 раз в западных областях Украины до 12 в Полтавской и Кировоградской областях. В Киеве сирены звучали в День Независимости 7 раз.



Теги: Украина, День Независимости, воздушная тревога
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх