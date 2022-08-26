В Минобороны назвали общее количество высокоточных РСЗО, полученных ВСУ

26.08.2022 17:00

Вооруженные силы Украины имеют на вооружении более двух десятков реактивных систем залпового огня HIMARS, M270 и MARS. Об этом сообщает Минобороны в Twitter.

В ведомстве отметили, что ни одну из полученных установок российские оккупанты не уничтожили. Зато благодаря высокоточным РСЗО украинские защитники уничтожили более 50 вражеских складов с оружием и боеприпасами.