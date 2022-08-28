Святослав Вакарчук приехал в Славянск (ВИДЕО)

28.08.2022 15:00

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук приехал в Славянск. Об этом он сообщил в своем Facebook.

"В Славянске сейчас жара", - подписал он своё видеообращение с Соборной площади города.