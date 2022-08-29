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В Херсонской области убили нардепа-предателя Ковалева

29.08.2022 10:00
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В Херсонской области убили нардепа-предателя Ковалева

На оккупированной Херсонщине убит коллаборант, бывший нардеп от "Слуги народа" Алексей Ковалев. Об этом сообщил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань.
«Появилась информация, что в Железном Порту убит экс-нардеп предатель Алексей Ковалев. Данные нуждаются в уточнении, но интересно, что о смерти своего „министра“ сообщали и пропагандистские СМИ, хотя сразу удалили», — заявил Хлань.
По информации военного корреспондента Андрея Цаплиенко Ковалев был убит в собственном доме в Голой Пристани. Он получил смертельные ножевые ранения.
Бывший "слуга народа" Алексей Ковалев с первых дней оккупации Россией Херсонщины сотрудничал с врагом. Был "заместителем председателя правительства" оккупантов в Херсонской области.



Теги: ликвидация, Херсонская область, предатель, нардеп
 
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